Выбранный протестующими и военными генерал возглавил генштаб Мадагаскара

Присоединившийся к протестующим Корпус кадрового управления армии Мадагаскара (CAPSAT) выбрал нового главу генштаба, сообщает портал 2424.mg.

В публикации отмечается, что им стал генерал Демостен Пикулас. В церемонии передачи ему полномочий участвовал экс-глава генштаба. Она состоялась в Андухалу, одном из районов столицы острова Антананариву. Пикуласа принимали с почестями. На церемонии присутствовали и большинство военачальников.

В конце сентября на острове начались волнения из-за перебоев с водо- и электроснабжением. Организуясь через соцсети, жители Антананариву и других крупных городов выходили на демонстрации, добиваясь нормальной подачи электричества и воды. 11 октября СМИ сообщили, что военные из CAPSAT и протестующие проникли на площадь 13 мая в Антананариву.

Солдаты публично отказались выполнить приказ об открытии огня по митингующим и призвали другие силовые структуры страны поддержать их. На этом фоне президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил о попытке «незаконного и насильственного» захвата власти в стране.

Ранее россияне на Мадагаскаре обратились в посольство за помощью.