Президент Мадагаскара эвакуировался из страны на фоне протестов

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина эвакуировали из Антананариву в связи с тем, что проходящие по стране протесты и военный мятеж могут привести к его свержению. Об этом сообщает RFI.

По данным издания, политика покинул страну на французском военном самолете. Кроме того, эвакуация Радзуэлины была заранее согласована с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В конце сентября на острове начались волнения из-за перебоев с водо- и электроснабжением. Организуясь через соцсети, жители Антананариву и других крупных городов выходили на демонстрации, добиваясь нормальной подачи электричества и воды. На этом фоне в посольстве РФ посоветовали туристам из России не приезжать до нормализации обстановки, а тем, кто уже находится на острове, — соблюдать повышенную осторожность и избегать многолюдных мест.

11 октября СМИ сообщили, что военные из CAPSAT (Корпуса кадрового управления армии) и протестующие смогли проникнуть на площадь 13 мая в Антананариву. Солдаты публично отказались выполнить приказ об открытии огня по протестующим и призвали другие силовые структуры страны поддержать их. После этого президент Мадагаскара заявил о попытке переворота в стране.

Ранее выбранный протестующими и военными генерал возглавил генштаб Мадагаскара.