Москалькова обвинила Киев в преследовании россиян по надуманным причинам

Власти Украины безосновательно подвергают уголовному преследованию и удерживает большое количество россиян. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе встречи с освобожденным из плена российским гражданским моряком, передает ТАСС.

«К сожалению, сегодня [на Украине] удерживается еще достаточно большое количество наших российских граждан, которые абсолютно по надуманным причинам, фактически за пророссийскую позицию, за то, что они русские, подвергаются уголовному преследованию», — сказала она.

20 августа председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер сообщила, что каждый третий заключенный в украинских тюрьмах осужден или арестован по политическим мотивам.

По словам эксперта, в общей сложности на территории Украины находятся от 10 до 15 тысяч политических заключенных. Отмечается, что по данным службы безопасности Украины (СБУ), около четырех тысяч уголовных дел было заведено по статье «госизмена», свыше 9 тысяч — по статье «коллаборационизм».

