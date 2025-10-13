Москалькова заявила ООН, что высылка россиян из Латвии нарушает права человека

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила Верховному комиссару ООН по правам человека, что готовящаяся высылка россиян из Латвии нарушает права человека. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы имеем дело с беспрецедентным, массовым нарушением прав человека, с нарушением всех международных норм и правил. Потому что люди подвергаются репрессиям исключительно по одному признаку их отношение к русской национальности, к русской культуре, их отношение к России», — подчеркнула правозащитница.

Уполномоченный по правам человека обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с тем, чтобы привлечь внимание международной общественности к ситуации в Латвии. Она призвала сделать все возможное для того, чтобы «прекратить беззаконные, безнравственные действия». Также общественница заявила о готовности оказать помощь людям, которые планируют вернуться в РФ.

13 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала нацизмом действия латвийских властей, которые потребовали покинуть страну 800 гражданам РФ.

10 октября директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке сообщила, что россиян депортируют из Латвии из-за нарушения ими миграционного законодательства.

Ранее в ООН прокомментировали запрет русского языка в школах Латвии.