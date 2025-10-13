На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москалькова заявила ООН, что высылка россиян из Латвии нарушает права человека

Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН в защиту россиян в Латвии
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила Верховному комиссару ООН по правам человека, что готовящаяся высылка россиян из Латвии нарушает права человека. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы имеем дело с беспрецедентным, массовым нарушением прав человека, с нарушением всех международных норм и правил. Потому что люди подвергаются репрессиям исключительно по одному признаку их отношение к русской национальности, к русской культуре, их отношение к России», — подчеркнула правозащитница.

Уполномоченный по правам человека обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с тем, чтобы привлечь внимание международной общественности к ситуации в Латвии. Она призвала сделать все возможное для того, чтобы «прекратить беззаконные, безнравственные действия». Также общественница заявила о готовности оказать помощь людям, которые планируют вернуться в РФ.

13 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала нацизмом действия латвийских властей, которые потребовали покинуть страну 800 гражданам РФ.

10 октября директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке сообщила, что россиян депортируют из Латвии из-за нарушения ими миграционного законодательства.

Ранее в ООН прокомментировали запрет русского языка в школах Латвии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами