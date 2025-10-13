На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США окажут сектору Газа помощь с восстановлением

Трамп заявил о планах США помочь сектору Газа с восстановлением
Hatem Khaled/Reuters

Вашингтон поможет сектору Газа с восстановлением стабильности и безопасности. Об этом во время выступления в парламенте Израиля сообщил президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

«Жители Газы должны сконцентрироваться на восстановлении основ стабильности, безопасности, достоинства и экономическом развитии, чтобы они и их дети наконец-то могли бы жить в лучших условиях. <...> Я намерен стать их партнером в этом деле. Мы им поможем», — сказал американский лидер.

Он добавил, что живущие в секторе Газа люди заслужили это.

Как отметил хозяин Белого дома, палестинцы выдержали «невероятную боль и испытания». В связи с этим Трамп призвал их сосредоточиться на себе, а не пытаться уничтожить Израиль.

Также в ходе выступления президент США заявил, что достижение мира в секторе Газа можно назвать «историческим рассветом» для всего Ближнего Востока.

10 октября в 12:00 мск вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Первый этап договоренностей по мирному плану, которые были заключены при посредничестве Трампа, предполагает освобождение всех заложников с обеих сторон и отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранее американский лидер сравнил урегулирование конфликтов на Украине и в секторе Газа.

