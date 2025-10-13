На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил, что «долгий кошмар» израильтян и палестинцев закончился

Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп во время выступления в парламенте Израиля заявил, что «долгий и болезненный кошмар» палестинцев подошел к концу. Его слова передает РИА Новости.

«Наконец-то не только для израильтян, но и для палестинцев и многих других долгий и болезненный кошмар подошел к концу», — сказал хозяин Белого дома.

Также американский лидер отметил, что достижение мира в секторе Газа можно назвать «историческим рассветом» для всего Ближнего Востока.

9 октября Трамп сообщил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На следующий день в 12:00 мск в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. В рамках первого этапа договоренностей Израиль и ХАМАС согласились освободить всех заложников и осуществить отвод израильских войск к согласованным линиям.

Впоследствии канцелярия президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси заявила, что 13 октября в Шарм-эш-Шейхе состоится саммит по случаю прекращения огня в секторе Газа. К участию в мероприятии были приглашены лидеры 20 государств, в том числе президент США.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ выразили скепсис насчет достижения урегулирования в секторе Газа.

