В России выразили скепсис насчет достижения урегулирования в Газе

Лавров рассказал о скепсисе России в достижении урегулирования в Газе

У России остается скепсис насчет достижения устойчивого урегулирования в секторе Газа. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

«Слишком много раз надежды на мир, процветание этого района мира не сбывались», — пояснил он.

Вместе с тем министр добавил, что при необходимости Москва готова внести свой вклад в урегулировании военного конфликта в Газе. Москва надеется, что все договоренности по плану президента США Дональда Трампа по Газе будут выполнены.

Саммит по урегулированию конфликта запланирован на 13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейх. К участию в саммите были приглашены лидеры 20 стран.

9 октября президент США сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранее Нетаньяху поблагодарил Трампа за урегулирование конфликта в секторе Газа.