Трамп назвал «историческим рассветом» достижение мира в Газе

Трамп: достижение мира в Газе знаменует исторический рассвет Ближнего Востока
Kent Nishimura/Reuters

Президент США Дональд Трамп в своем выступлении в израильском кнессете заявил, что достижение мира в Газе можно назвать «историческим рассветом» для всего Ближнего Востока. Об этом сообщает РИА Новости.

«После стольких лет непрекращающейся войны и бесконечной опасности, сегодня небо спокойно, оружие молчит, сирены не выли, и солнце восходит над Святой землей, на которой, наконец, воцарился мир. Это исторический рассвет нового Ближнего Востока», — отмечается в публикации.

10 октября в 12:00 мск вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. В рамках первого этапа договоренностей, которые были заключены при посредничестве Трампа, планировалось освободить всех заложников с обеих сторон, а также осуществить отвод израильских войск к согласованным линиям.

30 сентября глава Белого дома заявил, что даст палестинскому движению ХАМАС «три или четыре дня», чтобы согласиться на режим прекращения огня.

Ранее Макрон заявил, что Франция примет участие во всех этапах мирного плана по Газе.

