Трамп рассказал о своем отношении к урегулированию на Украине и в Газе

Трамп полагал, что урегулировать конфликт на Украине будет проще, чем в Газе

Президент США Дональд Трамп считал урегулирование украинского конфликта более простым процессом по сравнению с достижением мира на Ближнем Востоке. Об этом в ходе выступления в парламенте Израиля заявил сам американский лидер, пишет РИА Новости.

«Я был убежден, что [конфликт РФ и Украины] будет куда проще [урегулировать], чем сделать то, что мы уже сделали [на Ближнем Востоке]», — сказал он.

Также во время выступления в израильском парламенте Трамп объявил о завершении конфликта в секторе Газа. Он назвал сегодняшний день «великим и прекрасным».

Ожидается, что после заседания в парламенте Израиля американский лидер отправится в Египет, чтобы принять участие в саммите по случаю прекращения огня в секторе Газа. Мероприятие состоится 13 октября в городе Шарм-эш-Шейхе. Египетские власти пригласили на него лидеров 20 стран. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что не сможет приехать на саммит в связи с началом праздника Симхат Тора.

9 октября президент США рассказал, что Израиль и палестинское движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Трамп пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

