В Кремле рассказали, продолжаются ли контакты РФ и США по Украине

Песков: РФ и США продолжают контакты по урегулированию на Украине

Контакты между Москвой и Вашингтоном по теме урегулирования украинского конфликта продолжаются по соответствующим каналам. Об этом во время регулярного брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что США осведомлены об образовавшейся паузе в контактах между РФ и Украиной. По словам представителя Кремля, американское руководство владеет темой.

«Контакты [между Москвой и Вашингтоном] по соответствующим каналам продолжаются. Но продвижения на [украинском] треке, к сожалению, нет», — добавил Песков.

12 октября президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что его российский коллега Владимир Путин урегулирует конфликт на Украине. Как сказал хозяин Белого дома, он действительно считает, что президент РФ выглядел бы великолепно, если бы ему удалось урегулировать кризис. При этом он предупредил, что Вашингтон также будет действовать.

10 октября Песков заявил, что переговоры между Москвой и Киевом находятся на паузе в связи с тем, что украинские власти не желают реагировать на предложения российской стороны.

Ранее в Кремле сообщили, что импульс переговоров Путина и Трампа на Аляске сохраняется.