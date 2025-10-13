На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали, продолжаются ли контакты РФ и США по Украине

Песков: РФ и США продолжают контакты по урегулированию на Украине
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Контакты между Москвой и Вашингтоном по теме урегулирования украинского конфликта продолжаются по соответствующим каналам. Об этом во время регулярного брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что США осведомлены об образовавшейся паузе в контактах между РФ и Украиной. По словам представителя Кремля, американское руководство владеет темой.

«Контакты [между Москвой и Вашингтоном] по соответствующим каналам продолжаются. Но продвижения на [украинском] треке, к сожалению, нет», — добавил Песков.

12 октября президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что его российский коллега Владимир Путин урегулирует конфликт на Украине. Как сказал хозяин Белого дома, он действительно считает, что президент РФ выглядел бы великолепно, если бы ему удалось урегулировать кризис. При этом он предупредил, что Вашингтон также будет действовать.

10 октября Песков заявил, что переговоры между Москвой и Киевом находятся на паузе в связи с тем, что украинские власти не желают реагировать на предложения российской стороны.

Ранее в Кремле сообщили, что импульс переговоров Путина и Трампа на Аляске сохраняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами