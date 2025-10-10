Кремль обвинил Киев в паузе переговорного процесса

Переговоры между Россией и Украиной находятся на паузе в виду того, что Киев не желает реагировать на предложения Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, опубликовавшему разговор с представителем Кремля в Telegram-канале.

«Мы наблюдаем паузу в переговорном процессе. То есть стамбульский переговорный процесс сейчас стоит на паузе. И стоит на паузе из-за нежелания киевского режима каким-то образом отвечать на те вопросы, которые были поставлены нами», — сказал он, отвечая на вопрос, потерян ли импульс после переговоров РФ и США в Анкоридже.

По его словам, украинская сторона не отвечает на проект соглашения и предложение РФ создать конкретные рабочие группы.

Все это делается для того, считает Песков, чтобы начать делать ту самую «домашнюю работу» до встречи на высшем уровне.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что достигнутые во время переговоров на Аляске договоренности вызывают недовольство европейских стран и украинских властей.

Ранее МИД РФ заявил, что импульс к урегулированию на Украине, заданный на Аляске, исчерпан.