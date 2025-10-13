Президент Египта присвоит Трампу высшую награду страны

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял решение наградить американского лидера Дональда Трампа высшей государственной наградой страны — орденом Нила. Информация об этом опубликована на странице канцелярии ас-Сиси в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В официальном заявлении отмечается, что награда присуждена в знак признания вклада Трампа в урегулирование международных конфликтов и его роли в прекращении войны в секторе Газа.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

Позже канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси сообщила, что саммит по случаю прекращения огня в Газе пройдет 13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейх. К участию в саммите были приглашены лидеры 20 стран.

