Макрон заявил, что Франция примет участие во всех этапах мирного плана по Газе

Макрон: Франция намерена принять участие во всех этапах мирного плана по Газе
Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Франция планирует принять участие во всех этапах мирного плана по сектору Газа, который предложен США. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X.

Он отметил, что освобождение заложников радикальным палестинским движением ХАМАС благотворно повлияет на мирное урегулирование Израиля и Газы.

«С их освобождением, а также предстоящим освобождением еще 13 заложников, сегодня утром мир станет возможен для Израиля, Газы и всего региона. Франция будет участвовать во всех этапах плана президента Трампа вместе с арабскими партнерами, которых она мобилизовала», — написал он.

13 октября первая группа из семи освобожденных ХАМАС израильских заложников прибыла в Израиль. Всего в течение дня ожидается освобождение 20 живых заложников.

До этого ХАМАС заявлял, что Израиль «не смог освободить своих заложников с помощью военного давления, несмотря на превосходящую разведку и избыточную мощь, которой он обладает».

12 октября Израиль выразил свою готовность незамедлительно принять всех оставшихся в секторе Газа заложников, которые должны быть освобождены руководством ХАМАС в рамках соглашения о перемирии.

Ранее Трамп прибыл в Израиль.

