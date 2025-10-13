Макрон заявил, что Франция примет участие во всех этапах мирного плана по Газе

Макрон: Франция намерена принять участие во всех этапах мирного плана по Газе

Франция планирует принять участие во всех этапах мирного плана по сектору Газа, который предложен США. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X.

Он отметил, что освобождение заложников радикальным палестинским движением ХАМАС благотворно повлияет на мирное урегулирование Израиля и Газы.

«С их освобождением, а также предстоящим освобождением еще 13 заложников, сегодня утром мир станет возможен для Израиля, Газы и всего региона. Франция будет участвовать во всех этапах плана президента Трампа вместе с арабскими партнерами, которых она мобилизовала», — написал он.

13 октября первая группа из семи освобожденных ХАМАС израильских заложников прибыла в Израиль. Всего в течение дня ожидается освобождение 20 живых заложников.

До этого ХАМАС заявлял, что Израиль «не смог освободить своих заложников с помощью военного давления, несмотря на превосходящую разведку и избыточную мощь, которой он обладает».

12 октября Израиль выразил свою готовность незамедлительно принять всех оставшихся в секторе Газа заложников, которые должны быть освобождены руководством ХАМАС в рамках соглашения о перемирии.

Ранее Трамп прибыл в Израиль.