Стало известно, сколько палестинских заключенных покинут тюрьмы в Израиле

Reuters: 1 966 палестинских заключенных в скором времени покинут тюрьмы
Ramadan Abed/Reuters

1 966 палестинских заключенных, подлежащих освобождению, в скором времени покинут тюрьмы в Израиле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, 1 716 заключенных доставят в медицинский комплекс «Ан-Насер» на юге палестинского анклава. Остальных 250 человек, отбывавших пожизненные сроки, доставят в Иерусалим, на Западный берег реки Иордан и за пределы Израиля.

13 октября боевое крыло палестинского движения ХАМАС выразило готовность соблюдать сделку по сектору Газа, если от нее не отступит Израиль.

13 октября телеканал Al Aqsa сообщил, что первая группа заложников была передана представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) в городе Газа.

Как отмечает агентство Reuters, палестинское движение ХАМАС опубликовало список из 154 заключенных, которых планируют освободить в рамках мирной сделки. В документе указано, что все они входят в число 250 человек, приговоренных в Израиле к пожизненным срокам, и после освобождения будут отправлены за пределы палестинских территорий.

Ранее Нетаньяху заявил о готовности Израиля незамедлительно принять всех заложников из Газы.

Война в Израиле
