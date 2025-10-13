ХАМАС передал первую группу заложников представителям Красного Креста

Первая группа заложников была передана представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) в городе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Aqsa.

Согласно информации израильской телерадиокомпании Kan, первая группа насчитывает семь человек. Всего в течение дня ожидается освобождение 20 живых заложников.

По данным Al Jazeera, процесс передачи должен завершиться к 10:00 по московскому времени.

Как отмечает агентство Reuters, палестинское движение ХАМАС опубликовало список из 154 заключенных, которых планируют освободить в рамках мирной сделки. В документе указано, что все они входят в число 250 человек, приговоренных в Израиле к пожизненным срокам, и после освобождения будут отправлены за пределы палестинских территорий.

Среди упомянутых узников есть представители движений ФАТХ и ХАМАС, а также организаций «Исламский джихад» (организация запрещена в России) и «Народный фронт освобождения Палестины» (НФОП, обе запрещены в России).

До этого сообщалось, что израильские власти начали готовить палестинских заключенных к освобождению — их разместили в автобусах и направили к пунктам передачи под контролем конвоев Международного комитета Красного Креста.

Ранее Нетаньяху заявил о готовности Израиля незамедлительно принять всех заложников из Газы.