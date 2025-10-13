На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ХАМАС раскрыл имена планируемых к освобождению 154 палестинских заключенных

ХАМАС: 154 палестинских заключенных вышлют в другие страны после освобождения
true
true
true
close
Hatem Khaled/Reuters

Палестинское движение ХАМАС обнародовало имена 154 палестинских заключенных, которые будут освобождены в ходе предстоящей мирной сделки. Об этом сообщает Reuters.

В перечне говорится, что 154 человека из 250 приговоренных к пожизненным срокам в Израиле будут отправлены за пределы палестинских территорий после их освобождения. Среди заключенных числятся представители движений ФАТХ и ХАМАС, организации «Исламский джихад» (организация запрещена в России) и группировки «Народный фронт освобождения Палестины» (НФОП).

До этого сообщалось, что палестинских заключенных в Израиле сажают в автобусы перед освобождением. На место передачи направили конвои Международного комитета Красного Креста.

Незадолго до этого палестинское движение ХАМАС опубликовало перечень из 20 израильских заложников, подлежащих освобождению в рамках мирного соглашения.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранее Нетаньяху заявил о готовности Израиля незамедлительно принять всех заложников из Газы.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами