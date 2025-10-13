ХАМАС раскрыл имена планируемых к освобождению 154 палестинских заключенных

ХАМАС: 154 палестинских заключенных вышлют в другие страны после освобождения

Палестинское движение ХАМАС обнародовало имена 154 палестинских заключенных, которые будут освобождены в ходе предстоящей мирной сделки. Об этом сообщает Reuters.

В перечне говорится, что 154 человека из 250 приговоренных к пожизненным срокам в Израиле будут отправлены за пределы палестинских территорий после их освобождения. Среди заключенных числятся представители движений ФАТХ и ХАМАС, организации «Исламский джихад» (организация запрещена в России) и группировки «Народный фронт освобождения Палестины» (НФОП).

До этого сообщалось, что палестинских заключенных в Израиле сажают в автобусы перед освобождением. На место передачи направили конвои Международного комитета Красного Креста.

Незадолго до этого палестинское движение ХАМАС опубликовало перечень из 20 израильских заложников, подлежащих освобождению в рамках мирного соглашения.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранее Нетаньяху заявил о готовности Израиля незамедлительно принять всех заложников из Газы.