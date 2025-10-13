На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ХАМАС заявили, что готовы соблюдать сделку по Газе

ХАМАС готов соблюдать сделку по Газе, если от нее не отступит Израиль
Hatem Khaled/Reuters

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС выразило готовность соблюдать сделку по сектору Газа, если от нее не отступит Израиль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу группировки.

«Мы объявляем о нашей приверженности достигнутому соглашению и срокам (его реализации. — «Газета.Ru»), если оккупационные силы [Израиля] также будут [его] соблюдать», — говорится в сообщении.

13 октября телеканал Al Aqsa сообщил, что первая группа заложников была передана представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) в городе Газа.

Как отмечает агентство Reuters, палестинское движение ХАМАС опубликовало список из 154 заключенных, которых планируют освободить в рамках мирной сделки. В документе указано, что все они входят в число 250 человек, приговоренных в Израиле к пожизненным срокам, и после освобождения будут отправлены за пределы палестинских территорий.

Среди упомянутых узников есть представители движений ФАТХ и ХАМАС, а также организаций «Исламский джихад» (организация запрещена в России) и «Народный фронт освобождения Палестины» (НФОП, обе запрещены в России).

Ранее Нетаньяху заявил о готовности Израиля незамедлительно принять всех заложников из Газы.

Война в Израиле
