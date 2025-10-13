В ХАМАС заявили, что готовы соблюдать сделку по Газе

ХАМАС готов соблюдать сделку по Газе, если от нее не отступит Израиль

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС выразило готовность соблюдать сделку по сектору Газа, если от нее не отступит Израиль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу группировки.

«Мы объявляем о нашей приверженности достигнутому соглашению и срокам (его реализации. — «Газета.Ru»), если оккупационные силы [Израиля] также будут [его] соблюдать», — говорится в сообщении.

13 октября телеканал Al Aqsa сообщил, что первая группа заложников была передана представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) в городе Газа.

Как отмечает агентство Reuters, палестинское движение ХАМАС опубликовало список из 154 заключенных, которых планируют освободить в рамках мирной сделки. В документе указано, что все они входят в число 250 человек, приговоренных в Израиле к пожизненным срокам, и после освобождения будут отправлены за пределы палестинских территорий.

Среди упомянутых узников есть представители движений ФАТХ и ХАМАС, а также организаций «Исламский джихад» (организация запрещена в России) и «Народный фронт освобождения Палестины» (НФОП, обе запрещены в России).

Ранее Нетаньяху заявил о готовности Израиля незамедлительно принять всех заложников из Газы.