Эрдоган предрек «еще более серьезное испытание» после перемирия в Газе

Эрдоган заявил, что перемирие в Газе не означает окончание конфликта в регионе

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в городе Трабзон заявил, что перемирие в секторе Газа не означает окончания конфликта.

Политик подчеркнул, что «еще не все завершено».

«Теперь исламский мир ждет еще более серьезное испытание. Израиль должен выполнить свои обязательства», — сказал лидер Турции.

Он добавил, что Газу нужно быстро восстановить.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников (тех, кто был захвачен во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. — «Газета.Ru») и отвод израильских войск к согласованным линиям.

