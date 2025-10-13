На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский заявил о надежде на активные шаги Трампа для прекращения войны

Зеленский ожидает, что Трамп поможет остановить конфликт на Украине
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала Fox News выразил надежду, что американский лидер Дональд Трамп предпримет активные шаги для прекращения боевых действий на Украине.

По словам Зеленского, он рассчитывает, что Трамп использует свое влияние на Востоке, чтобы оказать давление на президента России Владимира Путина и добиться окончания войны.

Дональд Трамп до этого выразил уверенность в том, что российский лидер Владимир Путин урегулирует конфликт на Украине. По словам главы Белого дома, он действительно считает, что президент РФ выглядел бы великолепно, если бы ему удалось урегулировать ситуацию.

Президент США также допустил возможность передачи Киеву ракет Tomahawk, если конфликт на Украине не будет урегулирован. По словам Трампа, он может поговорить с Путиным на эту тему.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Белого дома пока не определился с поставками Tomahawk. Украинский лидер ждет решения своего американского коллеги, а Киев, по его словам, «работает» над поставкой ракет.

Ранее Трамп поделился с внучкой планами на российско-украинский конфликт.

