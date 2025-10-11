«Огонь по американским городам»: в Госдуме раскрыли, чем Россия ответит на удары Tomahawk

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут ударить по территории России ракетами Tomahawk («Томагавк») без прямого участия американских экипажей, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Совершенно точно известно, что и прежде, даже передавая «Томагавки» союзникам по НАТО, США всегда сохраняли за собой управление этими комплексами. Так и сейчас — запускать их по России смогут лишь американские экипажи, а это уже непосредственное участие США в боевых действиях. Со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая и возможный ответный огонь по американским городам. Поверьте, возможности для этого у нас есть», — сказал он.

При этом депутат подчеркнул, что Россия знает, как сбивать такие ракеты, еще со времен Советского Союза.

«На каждый «Томагавк» у нас найдется своя система С-350, созданная, как известно, в качестве противодействия именно этому типу ракет. Для ПВО это цель несложная, хорошо изученная еще со времен Советского Союза. Другое дело, что носить они могут и ядерные боеголовки, а это, извините, уже совершенно другой уровень противостояния — мало ли, что ВСУ туда подвесят», — подчеркнул Журавлев.

С начала октября 2025 года СМИ пишут о возможности передачи США ракет Tomahawk Украине для ударов вглубь России. Президент США Дональд Трамп 7 октября заявлял, что «почти принял решение» по этому вопросу, однако конкретного ответа, передадут Украине ракеты или нет, не последовало.

В ноябре 2024 года США впервые разрешили Украине применять дальнобойное оружие по территории России. Тогда 19-го числа ВСУ ударили по Брянской области ракетами ATACMS. Вскоре, в ответ на эти удары, 21 ноября Россия ударила по заводу в Днепре на Украине ракетой «Орешник».

В октябре 2025 года президент Владимир Путин объявил, что у России вскоре может появиться новое оружие. По его словам, сейчас проходят испытания.

Ранее Сырский заявил о сложной ситуации на фронте для ВСУ.