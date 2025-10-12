Вэнс рассказал о финансировании на восстановление Газы

Вэнс: большая часть средств на восстановление Газы поступит от арабских стран

Наибольший экономический вклад в восстановление сектора Газа после завершения конфликта на Ближнем Востоке внесут арабские страны, а от Соединенных Штатов потребуется «дипломатическое участие». Об этом в интервью Fox News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По его словам, это не потребует значительных ресурсов от США.

«Что действительно потребуется, так это наше постоянное наблюдение и дипломатическое участие», — добавил Вэнс.

Вице-президент добавил, что арабские страны хотят восстановить Газу, чтобы люди могли жить безопасно и благополучно.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

План американского лидера по урегулированию конфликта Израиля и Палестины состоит из 20 пунктов, включая прекращение боевых действий, освобождение израильских заложников и передачу власти в секторе Газа от ХАМАС переходному комитету. По данным телеканал Al Jazeera, группировка согласилась освободить пленных и передать управление анклавом.

Ранее Вэнс заявил, что американские военные будут следить за соблюдением перемирия в Газе.