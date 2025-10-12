Вэнс заявил, что американские военные будут следить за соблюдением перемирия в Газе

Вэнс: Трамп не планирует направлять войска в Газу или Израиль

Президент США Дональд Трамп не намерен направлять американские войска в Газу или Израиль. Об этом в интервью NBC рассказал американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Он отметил, что военные США уже присутствуют в регионе, они будут следить за выполнением условий перемирия, а также за тем, чтобы гуманитарная помощь поступала адресатам.

9 октября Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям.

План американского лидера по урегулированию конфликта Израиля и Палестины состоит из 20 пунктов, включая прекращение боевых действий, освобождение израильских заложников и передачу власти в секторе Газа от ХАМАС переходному комитету. По данным телеканал Al Jazeera, группировка согласилась освободить пленных и передать управление анклавом.

Ранее СМИ рассказали, как Трамп добился сделки по прекращению огня в секторе Газа.