В США заявили об ожидаемом времени освобождения заложников ХАМАС

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил в интервью программе This Week на телеканале ABC об ожидании США, что удерживаемые ХАМАС заложники будут освобождены в понедельник днем по времени Израиля.

«Мы получили подтверждение насчет них. Конечно, вы никогда не можете быть уверены, пока не увидите их живыми. Но, слава Богу, мы ожидаем увидеть их живыми в течение ближайших 24 часов — вероятно, ранним утром по времени США, то есть позже днем в Израиле», — сказал Вэнс.

Он отметил, что США находятся на пороге достижения настоящего мира на Ближнем Востоке, а возвращение заложников станет значимым событием для страны и всего мира.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям.

План американского лидера по урегулированию конфликта Израиля и Палестины состоит из 20 пунктов, включая прекращение боевых действий, освобождение израильских заложников и передачу власти в секторе Газа от ХАМАС переходному комитету. По данным телеканал Al Jazeera, группировка согласилась освободить пленных и передать управление анклавом.

Ранее Нетаньяху заявил о готовности Израиля незамедлительно принять всех заложников из Газы.