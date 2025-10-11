На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ рассказали, как Трамп добился сделки по прекращению огня в секторе Газа

Politico: давление Трампа на Израиль привело к сделке по прекращению огня в Газе
true
true
true
close
Evan Vucci/AP

Жесткое давление президента США Дональда Трампа на Израиль после удара по Катару стало отправной точкой для прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов и источники в Белом доме.

Отмечается, что Трамп стал гораздо более резким и прямолинейным, и после удара по Дохе необходимость мирного соглашения стала еще более необходимой. Это позволило президенту США оказать максимальное давление на Израиль, что он и сделал. И это действительно заставило Израиль согласиться на мир, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

Издание пишет, что формально мирный план Трампа из 20 пунктов удовлетворяет и Израиль. Согласно нему, израильские заложники освобождаются, а радикальное палестинское движение ХАМАС должно покинуть сектор Газа.

Однако источники в Белом доме сомневаются в том, что этот план удастся реализовать в полном объеме.

9 октября Трамп сообщил, что Израиль и движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в палестинском анклаве.

Ранее в Иерусалиме вывесили флаги США к приезду Трампа.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами