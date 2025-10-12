Стал известен график Путина на следующей неделе

Президент Российской Федерациии Владимир Путин на следующей неделе посетит форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН), также планируются международные контакты. Об этом сообщили в программе »Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«В президентском плане на неделю немало и других событий. Форум «Российская энергетическая неделя». Также в президентском графике — международные контакты и совещание с членами Совета Безопасности», — сообщил автор и соведущий программы журналист Павел Зарубин.

10 октября российский лидер принял участие в саммите стран — членов СНГ в Душанбе. Также на мероприятие прибыли лидеры Армении, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Туркменистана и Таджикистана.

8 октября Путин прибыл в столицу Таджикистана с государственным визитом. В тот же день российский лидер и Рахмон провели обед в неформальной обстановке в ботаническом саду «Ирам» («Райский сад»). Перед этим главы государств прогулялись по территории сада, продолжив общение, которое начали еще в аэропорту.

Ранее глава Таджикистана оценил уровень партнерства с Россией.