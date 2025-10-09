Помощник Путина сообщил о продолжении контактов с США

Контакты между представителями администраций президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа проводятся постоянно. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в эфире «Первого канала».

«Контакты между представителями администраций российского президента и президента Трампа постоянно проводятся», — сказал Ушаков.

По его словам, взаимодействие идет на основе договоренностей, сформированных перед встречей и во время встречи Путина и Трампа на Аляске.

Помощник президента РФ не согласен с тем, что импульс этих переговоров исчерпан.

Встреча лидеров России и США состоялась в Анкоридже 15 августа. Путин и Трамп положительно оценивали итоги встречи, российский президент назвал их «полезными», а Трамп объявил о начале подготовки трехсторонней встречи, однако дальше эта идея не продвинулась.

4 сентября специальный посланник президента США Стив Уиткофф во время заседания «коалиции желающих» сообщил, что Трамп готов поучаствовать в трехсторонней встрече с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Ушаков заявлял, что президент РФ пока не имеет каких-либо договоренностей с лидером США о трехсторонней или отдельной двусторонней встрече с Зеленским.

Ранее Галузин заявил, что контакты у делегаций РФ и Украины есть, но Киев не хочет урегулирования.