Трамп усиливает давление для достижения сделки по Украине

Трамп заявил, что усиливает давление для достижения сделки по Украине
Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп усиливает давление для урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом он заявил на встрече с финским президентом Александром Стуббом в Белом доме, передает РИА Новости.

«Мы усиливаем давление, мы вместе усиливаем давление. НАТО отлично проявляет себя, они усиливают тоже», — сказал Трамп, не уточнив, о чем идет речь.

По его словам, Россия и Украина в ближайшее время сядут за стол переговоров.

1 октября газета The Wall Street Journal сообщала, что Вашингтон может предоставить Украине разведывательную информацию для нанесения ударов ракетами большой дальности по энергетической инфраструктуре России.

Кроме того, власти США изучают возможность поставок Киеву крылатых ракет Tomahawk, Barracuda и других видов ударного вооружения, дальность применения которого превышает 500 км. Белый дом призывает союзников по НАТО оказывать Украине аналогичную помощь.

Ранее Ушаков заявил, что контакты между представителями Путина и Трампа проводятся постоянно.

