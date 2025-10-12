В Кремле рассказали о значимости договоренностей, достигнутых в Анкоридже

«Путеводной звездой» в вопросе урегулирования конфликта на Украине являются те договоренности, которых президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли в Анкоридже. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в интервью журналисту «Россия 1» Павлу Зарубину.

«Если говорить по вопросам урегулирования украинского конфликта, то путеводной звездой являются те договоренности, которые два президента достигли в Анкоридже», — отметил дипломат.

Путин и Трамп провели первую за последние семь лет полноформатную встречу в августе текущего года. Саммит состоялся на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, крупнейшем городе штата Аляска. Переговоры завершились заявлениями глав государств о «существенном прогрессе», но без подписания каких-либо соглашений.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в свою очередь ранее заявил, что диалог Москвы и Вашингтона продолжается по договору, достигнутому на Аляске.

