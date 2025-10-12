На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дмитриев рассказал о контактах России и США после саммита на Аляске

Дмитриев: диалог РФ с Трампом продолжается по договору, достигнутому на Аляске
Александр Вильф/РИА Новости

Диалог российской стороны с командой президента США Дональда Трампа продолжается на базе договоренностей, достигнутых в ходе саммита на Аляске. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в Telegram-канале.

Так он отреагировал на слухи об «ослаблении влияния Стива Уиткоффа в администрации президента Трампа».

По словам Дмитриева, Уиткофф является главным архитектором и переговорщиком, который добивается успеха в создании и реализации плана американского лидера по урегулированию в Газе.

«Его успех и прагматичный подход признаются даже самыми ярыми критиками», — добавил он.

До этого политолог Сергей Маркелов прокомментировал слова замглавы МИД России Сергея Рябкова об утрате переговорного импульса, заданного после встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске.

По мнению эксперта, российские политики начали использовать некоторые информационные приемы, которые применяет Запад.

Ранее в Кремле заявили, что «импульс Анкориджа» до сих пор жив.

