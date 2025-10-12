Стало известно, что США уже несколько месяцев помогают Украине бить вглубь России

Соединенные Штаты уже несколько месяцев помогают Украине наносить дальнобойные удары по энергетическим объектам в России. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на официальных лиц.

По данным собеседников, эти действия являются «скоординированными усилиями», направленными на ослабление экономики России, чтобы склонить президента Владимира Путина к переговорам.

По словам украинских и американских чиновников, «данные американской разведки, которыми они поделились с Киевом, позволили нанести удары по важным российским энергетическим объектам, включая нефтеперерабатывающие заводы, далеко за пределами линии фронта».

Как пишет FT, американская разведка помогает Киеву определять маршрут, высоту и время для ударов, что позволяет беспилотникам ВСУ большой дальности уклоняться от российской противовоздушной обороны.

Знакомые с ситуацией источники сообщили газете, что Вашингтон принимал непосредственное участие во всех этапах планирования. Американский чиновник сообщил, что Украина выбирала цели для дальних ударов, а Вашингтон затем предоставлял разведданные об уязвимости этих объектов. Кроме того, США обозначали и «приоритетные цели» внутри России, говорится в тексте.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил блэкаутами городам России в случае, если города республики будут оставаться без электричества в результате ударов ВС РФ. По его словам, оружие, имеющееся в распоряжении Украины, достает до Белгородской и Курской областей.

