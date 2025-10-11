На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции анонсировали визит Макрона на церемонию заключения соглашения по Газе

Макрон посетит Египет для участия в церемонии заключения соглашения по Газе
Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 13 октября, посетит Египет для участия в церемонии заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на Елисейский дворец.

«Глава государства выразит полную поддержку реализации соглашения, которое знаменует первую фазу мирного плана», — говорится в заявлении администрации президента Франции.

В Елисейском дворце добавили, что поездка Макрона «вписывается в рамки французско-саудовской мирной инициативы по Палестине».

10 октября правительство Израиля одобрило план освобождения всех удерживаемых в секторе Газа заложников, что должно стать первым этапом мирного урегулирования конфликта в анклаве.

9 октября глава палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя заявил, что израильские власти освободят всех палестинских женщин и детей в рамках соглашения о прекращении огня.

Ранее в офисе Нетаньяху назвали возможные сроки освобождения заложников.

