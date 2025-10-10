В офисе Нетаньяху назвали возможные сроки освобождения заложников

Иерусалим ожидает, что израильские заложники будут освобождены из сектора Газа 13 или 14 октября. Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман.

«Израильские заложники будут освобождены в понедельник или вторник», — написал он.

9 октября лидер движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя заявил, что посредники и власти США предоставили группировке гарантии «окончательного прекращения» конфликта в регионе. По его словам, достигнутые договоренности включают в себя полное прекращение боевых действий, вывод израильских сил из сектора, беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение обмена пленными между сторонами конфликта.

10 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу в 12:00 мск.

Ранее правительство Израиля одобрило план освобождения заложников.