Израиль освободит из тюрем всех палестинских женщин и детей

Израильские власти освободят всех палестинских женщин и детей в рамках соглашения о прекращении огня, заявил глава палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя. Его цитирует РИА Новости.

«Будут освобождены 250 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, а также 1700 жителей сектора Газа, задержанных после 7 октября. Также освободят всех женщин и детей», — рассказал аль-Хайя.

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 9 октября. В рамках первого этапа договоренностей, которые были заключены при посредничестве президента США Дональда Трампа, будут освобождены все заложники с обеих сторон, а также осуществлен отвод израильских войск к согласованным линиям.

При этом группировка ХАМАС не согласилась на полное разоружение в рамках соглашения.

Ранее Трамп рассказал о будущем сектора Газа после прекращения огня.