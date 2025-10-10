Правительство Израиля одобрило план освобождения заложников

Правительство Израиля одобрило план освобождения всех удерживаемых в секторе Газа заложников, что должно стать первым этапом мирного урегулирования конфликта в анклаве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии премьера еврейского государства.

В публикации отмечается, что правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников, даже тех, кто не выжил.

Накануне глава палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя заявил, что израильские власти освободят всех палестинских женщин и детей в рамках соглашения о прекращении огня.

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 9 октября. В рамках первого этапа договоренностей, которые были заключены при посредничестве президента США Дональда Трампа, будут освобождены все заложники с обеих сторон, а также осуществлен отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранее Трамп рассказал о будущем сектора Газа после прекращения огня.