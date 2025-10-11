Во Франции сообщили о малом количестве кандидатов в премьер-министры

Лекорню заявил, что кандидатов в премьер-министры Франции было не так много

Кандидатов на пост премьер-министра Франции «было не так много», признался вновь назначенный глава правительства республики Себастьен Лекорню. Об этом сообщает BFMTV.

Политик сделал соответствующее заявление в ходе своей первой поездки в коммуну Л'Ай-ле-Роз после возвращения в правительство.

6 октября Лекорню написал заявление об увольнении с должности премьер-министра Франции по собственному желанию. К тому моменту он провел на посту всего 27 дней.

Спустя четыре дня президент страны Эммануэль Макрон вновь назначил Себастьена Лекорню председателем французского правительства. Комментируя ситуацию, политик сообщил, что принял поручение главы государства «из чувства долга».

11 октября о ситуации во Франции высказалась официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Российский дипломат назвала решение Макрона «актом отчаяния», который свидетельствует о тотальном кризисе демократии. По ее мнению, официальный Париж прекратил учитывать мнение граждан при принятии решений.

Ранее во французской партии «Национальное объединение» рассказали о планах выступить с вотумом недоверия против Лекорню.