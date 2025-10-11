На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Во Франции сообщили о малом количестве кандидатов в премьер-министры

Лекорню заявил, что кандидатов в премьер-министры Франции было не так много
true
true
true
close
Michel Euler/AP

Кандидатов на пост премьер-министра Франции «было не так много», признался вновь назначенный глава правительства республики Себастьен Лекорню. Об этом сообщает BFMTV.

Политик сделал соответствующее заявление в ходе своей первой поездки в коммуну Л'Ай-ле-Роз после возвращения в правительство.

6 октября Лекорню написал заявление об увольнении с должности премьер-министра Франции по собственному желанию. К тому моменту он провел на посту всего 27 дней.

Спустя четыре дня президент страны Эммануэль Макрон вновь назначил Себастьена Лекорню председателем французского правительства. Комментируя ситуацию, политик сообщил, что принял поручение главы государства «из чувства долга».

11 октября о ситуации во Франции высказалась официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Российский дипломат назвала решение Макрона «актом отчаяния», который свидетельствует о тотальном кризисе демократии. По ее мнению, официальный Париж прекратил учитывать мнение граждан при принятии решений.

Ранее во французской партии «Национальное объединение» рассказали о планах выступить с вотумом недоверия против Лекорню.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами