«Из чувства долга»: Макрон вернул Лекорню на пост премьера через несколько дней после отставки

Эммануэль Макрон вновь назначил Себастьяна Лекорню на пост премьер-министра — спустя несколько дней после его отставки. Ему поручено сформировать новое правительство. Сам Лекорню заявил, что принимает поручение «из чувства долга» для преодоления политического кризиса. Он оставил пост 6 октября, спустя месяц после назначения, из-за партийных разногласий.

Себастьян Лекорню, несколькими днями ранее подавший в отставку с поста премьера Франции, снова был назначил на должность главы правительства президентом Эммануэлем Макроном. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

«Президент Республики назначил Себастьяна Лекорну премьер-министром и поручил ему сформировать правительство», — говорится в релизе.

Сам Лекорню прокомментировал свое повторное назначение на пост премьер-министра в соцсети X.

«Я принимаю – из чувства долга – поручение, возложенное на меня президентом Республики, сделать все возможное, чтобы к концу года Франция получила бюджет и были решены проблемы повседневной жизни наших соотечественников», — написал он.

Лекорню добавил, что необходимо положить конец политическому кризису, который «наносит ущерб имиджу Франции и ее интересам».

Пять премьеров за три года

Себастьян Лекорню возглавил кабмин в начале сентября 2025-го, а уже 6 октября подал в отставку, проведя на посту меньше месяца. За день до отставки он представил новый состав правительства, в котором ряд ключевых министров сохранил свои посты — это вызвало критику со стороны оппозиции. Сам Лекорню объяснил свой уход тем, что не смог урегулировать разногласия между партиями.

«Быть ​​премьер-министром — сложная задача, особенно сейчас <...> Каждая политическая партия ведет себя так, будто у нее есть собственное большинство в парламенте», — сказал он изданию The Washington Post.

Лекорню — уже пятый премьер-министр Франции с начала нового президентского срока Макрона в 2022 году. Его предшественник, Франсуа Байру, занимал пост меньше года: его правительству парламент вынес вотум недоверия из-за инициативы по сокращению расходов и дефицита бюджета.

Британская газета The Times, комментируя отставку Лекорню, назвала президента Эммануэля Макрона «хромой уткой».

«Он – «хромая утка», ковыляющая к концу своего срока полномочий в 2027 году, хотя нет уверенности, что он дотянет до этого момента», — говорится в материале.

Экс-премьер Эдуар Филипп заявил, что во Франции необходимо провести досрочные президентские выборы.

«Мы не можем допустить, чтобы то, что мы переживаем последние шесть месяцев, затянулось еще на восемнадцать — это слишком долго и наносит ущерб Франции», – приводит его слова портал Euractiv.

Лидер партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано заявила, что группа парламентариев подписала резолюцию об отставке Макрона, и предложение о запуске процедуры его отстранения от власти будет рассмотрено в ближайшее время. Это ходатайство также поддержал Жан-Люк Меланшон. Однако 8 октября стало известно, что Национальное собрание Франции отклонило ходатайство об импичменте Макрона.

«Тотальный кризис демократии»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что во Франции начался тотальный кризис демократии.

«Премьер-министром Франции вновь назначен Себастьен Лекорню, который заявил, что Франции нужна стабильность. На фоне политических репрессий во Франции этот акт отчаяния сигнализирует о тотальном кризисе демократии — мнение французов больше не учитывается», — написала она в своем Telegram-канале.

Политический кризис во Франции продолжается с лета 2024 года, когда на выборах в Европарламент центристская коалиция Макрона потерпела крупное поражение, и в парламент прошли правые партии.

Макрон в ответ распустил Национальное собрание и назначил досрочные выборы, по итогам которых правящая коалиция утратила прежнее влияние, а правительство оказалось в зависимости от оппозиции.

Усиление позиций правых в парламенте заблокировало процесс принятия ключевых решений. Администрация не может утвердить бюджет на 2026 год на фоне роста государственного долга, который по состоянию на конец первого квартала 2025 года достиг рекордных €3,346 трлн, что превышает 114% ВВП страны.