Против премьера Франции Лекорню могут выступить с вотумом недоверия

Барделла: «Нацобъединение» выступит с вотумом недоверия против Лекорню
Global Look Press

Против вновь назначенного премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню может выступить с вотумом недоверия правая французская партия «Национальное объединение». Об этом в соцсети X написал лидер партии Жордан Барделла.

«Правительство Лекорню II, назначенное [президентом Франции] Эммануэлем Макроном, <...>, — это плохая шутка, позор для демократии и унижение для французов. «Национальное объединение», конечно же, немедленно выступит с вотумом недоверия против этого бесперспективного объединения», — отметил Барделла.

Он уточнил, что Макрон «более чем когда-либо изолирован и оторван от реальности в Елисейском дворце».

По словам Барделлы, единственной причиной существования правительства Лекорню является страх роспуска парламента, то есть «страх перед народом».

Накануне президент Франции вновь назначил премьер-министром страны Лекорню.

8 сентября Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) выразило недоверие правительству Франсуа Байру из-за предложенного пакета мер экономии, включающего сокращение социальных расходов. На следующий день Байру подал в отставку, после чего президент Макрон назначил на должность премьер-министра Лекорню.

Ранее сообщалось, что во Франции собираются инициировать отставку Макрона.

