В МИД РФ прокомментировали новое назначение Лекорню премьером Франции

Захарова после назначения Лекорню заявила о кризисе демократии во Франции
Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала повторное назначение премьер-министром Франции Себастьяна Лекорню.

«На фоне политических репрессий во Франции этот акт отчаяния сигнализирует о тотальном кризисе демократии — мнение французов больше не учитывается», — написала дипломат.

До этого сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил премьер-министром страны Себастьяна Лекорню.

8 сентября Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) выразило недоверие правительству Франсуа Байру из-за предложенного пакета мер экономии, включающего сокращение социальных расходов. На следующий день Байру подал в отставку, после чего президент Макрон назначил на должность премьер-министра Лекорню.

6 октября Лекорню подал прошение об отставке, и Макрон его принял. Таким образом, его срок пребывания на посту главы правительства Франции оказался самым коротким за всю историю страны. Он возглавлял кабмин меньше месяца.

Ранее французский журнал потребовал отставки Макрона.

