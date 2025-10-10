В отношении мэра Анкары хотят инициировать расследование

Прокуратура турецкой столицы запросила разрешение у министерства внутренних дел Турции начать расследование в отношении оппозиционного мэра Анкары Мансура Яваша, сообщает телеканал TGRT Haber.

«Генеральная прокуратура Анкары запросила <...> разрешение на проведение расследования в отношении Мансура Яваша в связи с расходами на концерты», — говорится в сообщении.

Правоохранителей заинтересовала информация о якобы выплате артистам завышенных гонораров. Так, ряд турецких СМИ сообщал, что певица Эбру Гюндеш получила от муниципалитета более 69 млн лир (около $2 млн).

Сам Яваш отверг эти сообщения, пояснив, что Гюндеш получила около 13 млн лир (почти $400 тысяч) в качестве гонорара.

В марте Яваш призвал к проведению досрочных президентских выборов в Турции на фоне ситуации с арестом градоначальника Стамбула Экрема Имамоглу.

19 марта в Турции задержали мэра Стамбула, одного из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии (РНП).

По словам Яваша, если бы ареста Имамоглу не было, то и не было бы такого большого участия на праймериз основной оппозиционной партии Турции по определению кандидата на вероятных досрочных президентских выборах.

Ранее в Стамбуле потребовали арестовать более 60 человек по делу мэра.