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Мэр Анкары предложил провести досрочные выборы президента Турции

Яваш призвал к досрочным президентским выборам на фоне ареста мэра Стамбула
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Hannah Mckay/Reuters

Оппозиционный мэр Анкары Мансур Яваш призвал к проведению досрочных президентских выборов в Турции на фоне ситуации с арестом градоначальника Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Яваша, если бы ареста Имамоглу не было, то и не было бы такого большого участия на праймериз основной оппозиционной партии Турции по определению кандидата на вероятных досрочных президентских выборах.

Он подчеркнул, что время для досрочных выборов уже пришло.

До этого Имамоглу в своем аккаунте в соцсети X призвал население выйти в воскресенье на массовые митинги.

19 марта в Турции задержали мэра Стамбула, одного из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии (РНП). Политика обвиняют в коррупции и сотрудничестве с террористами.

Сам Имамоглу все обвинения, в том числе в связях с террористами, отрицает. После его задержания в Турции начались массовые акции протеста, к 22 марта по всей стране задержали более 300 митингующих.

Ранее в Стамбуле потребовали арестовать более 60 человек по делу мэра.

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