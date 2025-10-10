На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России рассказали о помощи Меланьи Трамп в возвращении с Украины российской девочки

Дмитриев: Меланья Трамп помогла российской девочке вернуться с Украины
Global Look Press

Первая леди США Меланья Трамп помогла российской девочке вернуться домой с территории Украины. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«В рамках своей огромной гуманитарной деятельности Мелания Трамп также помогла одной российской девочке вернуться с Украины и воссоединиться со своей семьей», — написал он.

Сегодня первая леди США сказала, что за минувшие сутки восемь украинских детей были воссоединены со своими семьями.

Также Меланья заявила, что в течение трех месяцев контактирует с президентом России Владимиром Путиным по вопросу возвращения украинских детей. По ее словам, Путин ответил на письмо, которое она ему передала через своего мужа, президента Дональда Трампа, во время встречи лидеров РФ и США на Аляске.

В июне помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Киев делает шоу из темы похищений детей, чтобы произвести впечатление на «сердобольных европейцев». Он объяснил, что никто детей не похищал: российские солдаты, рискуя жизнью, спасли ребят с передовой, а Москва передает детей родителям, если удается их отыскать.

Ранее Мединский заявил, что Украина устроила из темы похищения детей шоу для Европы.

