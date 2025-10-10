На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Первая леди США сообщила о воссоединении восьми украинских детей с семьями

Меланья Трамп: за сутки восемь украинских детей воссоединились со своими семьями
Hannah McKay/Reuters

За минувшие сутки восемь украинских детей были воссоединены со своими семьями в рамках гуманитарного взаимодействия между Россией и Украиной. Об этом заявила первая леди США Меланья Трамп, пишет РИА Новости.

«Мой представитель напрямую работал с командой президента Путина, чтобы обеспечить безопасное возвращение детей к их семьям», — сказала она.

Она добавила, что Россия предоставила биографические данные и фотографии каждого ребенка, а также информацию об оказанной им медицинской и социальной помощи.

Сегодня Меланья заявила, что в течение трех месяцев контактирует с президентом России Владимиром Путиным по вопросу возвращения украинских детей. По ее словам, Путин ответил на письмо, которое она ему передала через своего мужа, президента Дональда Трампа, во время встречи лидеров двух стран на Аляске. Она отметила, что российский лидер «письменно ответил» на ее письмо, «продемонстрировав желание взаимодействовать со мной лично по вопросу украинских детей».

В июне помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Киев делает шоу из темы похищений детей, чтобы произвести впечатление на «сердобольных европейцев». Он объяснил, что никто детей не похищал: российские солдаты, рискуя жизнью, спасли ребят с передовой, а Москва передает детей родителям, если удается их отыскать.

Ранее Трамп рассказал о симпатии своей супруги к Путину.

