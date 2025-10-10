На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил о готовности договариваться с США по ДСНВ

Путин: Россия готова договариваться с США по ДСНВ
close
Reuters

Россия готова договариваться с США по Договору о стратегических наступательных вооружениях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет «Интерфакс».

Если США не захотят договариваться по данному вопросу, то и для Москвы это не критично, отметил президент.

«Хватит ли этих нескольких месяцев для того, чтобы принять решение о продлении (ДСНВ) - думаю, что этого будет достаточно, если есть добрая воля к продлению этих соглашений», — сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что Москва готова «договариваться, если для американской стороны это будет приемлемо и полезно».

22 сентября Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Кроме того, Россия готова придерживаться Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений еще в течение года после его истечения в феврале 2026-го.

6 октября лидер США Дональд Трамп поддержал инициативу Путина продлить ДСНВ на год, отметив, что для него это звучит как хорошая идея.

Ранее Лукашенко предсказал реакцию Трампа на предложение Путина по ДСНВ.

