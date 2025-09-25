Лукашенко предсказал реакцию Трампа на предложение Путина по ДСНВ

Президент США Дональд Трамп обязательно поддержит предложение своего российского коллеги Владимира Путина по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

«Если он искренен в этом стремлении, он обязательно поддержит эту инициативу. Я почему-то уверен, что он поддержит»», — сказал президент Белоруссии.

22 сентября Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, во время которого заявил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Кроме того, Россия готова соблюдать ограничения по ДСНВ в течение года после истечения срока его действия, добавил российский лидер.

По его словам, Москва примет решение о последующем сохранении добровольных самоограничений на основе анализа обстановки.

Договор об СНВ истекает 5 февраля 2026 года.

Ранее в Кремле оценили ситуацию по ДСНВ.