В Белом доме раскритиковали выбор лауреата Нобелевской премии мира

Белый дом: Нобелевский комитет своим выбором поставил политику выше мира
true
true
true
close
Andrew Caballero-Reynolds/Reuters

В Белом доме назвали присуждение Нобелевской премии мира не президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу политическим решением. Об этом на своей странице в соцсети X написал директор по коммуникациям администрации Трампа Стивен Чанг.

«Нобелевский комитет доказал, что ставит политику выше мира», — заявил чиновник.

Он добавил, что Трамп продолжит «спасать жизни», «завершать войны» и «заключать мирные сделки».

10 октября Нобелевский комитет присудил премию мира лидеру оппозиции Венесуэлы Марие Корине Мачадо за «неустанную работу по защите демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».

Одним из претендентов на премию был Трамп, но букмекеры оценивали его шансы в 3%. Политик с самого возвращения в Белый дом неоднократно говорил о своем желании завладеть наградой, а потому прикладывал усилия, чтобы предстать миротворцем.

При этом, по данным New York Post, американский лидер не намеревался получить премию в текущем году, рассчитывая больше на следующий.

Ранее сообщалось, что Норвегия опасается экономических последствий в случае, если Трампу не дадут премию мира.

