В США выяснили, что Трамп не рассчитывал получить Нобелевскую премию

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не рассчитывал получить Нобелевскую премию мира в текущем году и намерен сделать это в 2026-м. Об этом сообщает газета New York Post (NYP) со ссылкой на источник в окружении американского лидера.

«Источник, близкий к Трампу, сообщил, что получение престижной награды в пятницу стало бы сюрпризом, и что получение премии в следующем году рассматривается как более вероятное событие», — говорится в материале.

10 октября Нобелевский комитет присудил премию мира лидеру оппозиции Венесуэлы Марие Корине Мачадо за «неустанную работу по защите демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».

Одним из претендентов на премию был Трамп, но букмекеры оценивали его шансы в 3%. Политик с самого возвращения в Белый дом неоднократно говорил о своем желании завладеть наградой, а потому прикладывал усилия, чтобы предстать миротворцем.

Ранее Трамп заявил, что может ужесточить санкции против России.