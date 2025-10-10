На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил, что у РФ и США есть понимание мирного решения по Украине

Путин: у РФ и США есть понимание мирного решения по Украине
Гавриил Григоров/РИА Новости

У Москвы и Вашингтона есть понимание, куда надо было бы двигаться, чтобы прекратить мирными средствами украинский конфликт. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что стороны не открывали полностью, о чем шла речь в Анкоридже.

«Мы просто говорили о том, что в целом у нас есть понимание и со стороны Соединенных Штатов, и со стороны Российской Федерации о том, куда надо было бы двигаться и к чему надо стремиться для того, чтобы прекратить этот конфликт [на Украине], причем мирными средствами», — сказал глава государства.

Также Путин отметил, что это непростые вопросы.

Кроме того, по словам президента, Россия остается в рамках договоренностей, достигнутых в ходе саммита на Аляске.

10 октября Путин сообщил в ходе заседания Совета глав СНГ в узком составе, что в целом положительно оценивает результаты двустороннего саммита при участии президента США Дональда Трампа на Аляске.

Путин и американский лидер провели первую за последние семь лет полноформатную встречу в августе текущего года. Саммит состоялся на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, крупнейшем городе штата Аляска. Переговоры завершились заявлениями глав государств о «существенном прогрессе», но без подписания каких-либо соглашений.

Ранее Путин сравнил визит в Китай и встречу с Трампом на Аляске.

