Путин сравнил визит в Китай и встречу с Трампом на Аляске

Путин: визит в КНР имел более обширный характер, чем встреча с Трампом на Аляске
Визит в Китай имел более обширный характер, чем встреча с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА Новости.

При этом глава государства поблагодарил Трампа за организацию российско-американских переговоров.

По словам Путина, он также высоко оценивает результаты визита в Китай, который проходил в конце августа — начале сентября этого года.

«На мой взгляд, это было еще одним хорошим шагом вперед в развитии наших отношений», — отметил президент РФ.

Российский лидер уточнил, что председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что Пекин приветствует восстановление и нормализацию российско-американских отношений.

Кроме того, Путин отметил: Россия и Китай остаются в духе союзничества.

2 октября политолог Илья Ухов отметил, что выступление главы государства в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» — событие всегда знаковое, оно наполнено новыми смыслами и концептуальными оценками мирового развития. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Владимир Путин принимает участие в пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Речь президента посвящена полицентричному миру – это главная тема заседания клуба в 2025 году. Глава государства ежегодно участвует в форуме с 2004-го. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил, что у него с Трампом «свои» отношения.

