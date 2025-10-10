Путин положительно оценивает итоги встречи с Трампом на Аляске

Президент России Владимир Путин в целом положительно оценивает результаты двустороннего саммита при участии президента США Дональда Трампа на Аляске. Об этом он заявил в ходе заседания Совета глав СНГ в узком составе, передает ТАСС.

«[Результаты] мы в целом оцениваем положительно и, безусловно, нашу последующую работу по урегулированию конфликта на Украине строим на тех принципиальных положениях, которые мы обсуждали на Аляске», — подчеркнул Путин.

Российский лидер также заявил, что подробнее проинформирует политиков об итогах саммита в узком кругу.

Путин и Трамп провели первую за последние семь лет полноформатную встречу в августе текущего года. Саммит состоялся на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, крупнейшем городе штата Аляска. Переговоры завершились заявлениями глав государств о «существенном прогрессе», но без подписания каких-либо соглашений.

10 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что импульс к урегулированию конфликта на Украине, который появился после переговоров президентов РФ и США на Аляске, сохраняется.

Ранее в Кремле выразили надежду, что Трамп сохранит политическую волю к урегулированию на Украине.