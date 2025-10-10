Сенат США не принял документ, запрещающий бесконтрольное применение армии президентом

Сенат США отклонил проект резолюции «о выводе ВС США из военных действий, не санкционированных конгрессом». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на конгресс США.

Проект резолюции был отклонен 51 голосом против 48, отмечает агентство. В сенат документ был представлен сенаторами-демократами Тимом Кэйном и Адамом Шиффом в связи с нанесением удара ВМС США по катеру вблизи берегов Венесуэлы.

В сентябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.

В августе пресс-секретарь Белого дома Кэролин Левитт заявила о готовности Трампа использовать «всю мощь Америки» для остановки наркотрафика, поступающего из Венесуэлы. До этого ВМС США направили к берегам Венесуэлы восемь военных кораблей, на борту которых находилось несколько тысяч американских военных. В связи с этим глава МИД Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто заявил, что Венесуэла обратилась с просьбой «о восстановлении здравого смысла» к Генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу.

